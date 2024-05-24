الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الناقد السودانى عبدالله الأمين: الرواية العربية خرجت من كلاسكيتها الموروثة

عبد الله الأمين
عبد الله الأمين

قال الناقد والأكاديمي السوداني الدكتور عبد الله الأمين  إن الروائين السودانيين بتماسهم المباشر للحرب الدائرة بين الجيش، وقوات التدخل السريع، هم النموذج الأقرب لنقل الرواية  في ظل اللحظة الراهنة، ما وقع فيه من أحداث جسام، أثرت في تركيبة الشخصيات وعلاقاتها بالأرض أو البيت أو الأماكن التي تعيش فيها.

 جاء ذلك خلال فاعليات منتدي "أوراق" بمؤسسة الدستور، ندوة مناقشة (راهن الرواية العربية ومستقبلها)، الندوة يقدمها الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، ويشارك فيها الكتاب والروائيون: (الدكتورة صفاء النجار، سمر نور، الدكتور شريف صالح، صبحي موسى).

وتابع الأمين: “هل سيلجأ الكتاب الى الواقعية أو الفانتازيا أو الخيال الجامح مثلما رأينا في أولاد حارتنا  لنجيب محفوظ على سبيل المثال، أن الأمر  قد يستغرث بعض الوقت لنرى راية كبيري  معبرة بصدق وأمانة  عما نراه من أحداث متسارعة على الأرض السودانية”.

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يسري عبد الله: كل شيء صالح للحضور في النص الروائي

وأشار الأمين إلى أن المراحلة الراهنة شهدت انفجار روائيا جاءت نتاجا طبيعيا لمراحل أربعة سابقة متواصلة هي الولادة، ثم التجذر وتلتهما مرحلتي التوسع والتحرير وصولا إلى الراهن الذي تناقشة ندوة اليوم، وذلك من منطلق الشكل والدلالة كمفهومين اجرائيين لتحديد وتحليل مكونات النص الروائي.

وأكد الأمين على أن الانفجار الروائي الذي تشهده المرحلة الراهنة ليس كميا فقط؛ بل صحبة تفريغ كبير في أساليب السردومكوناته وأشكاله وأيضا في ارتياد أفاق واسعة  من الأفكار والتيمات والقضايا، وفي استنطتق كوامن النفس البشرية، وقد نجحت الرواية العربية في التخلص من كلاسكيتها الموروثة  في الخروج من جلباب المؤسسين الأوائل واستطاعت تجديد خطابها للقاريء العربي.

يذكر أن تطرح الندوة في الحلقة النقاشية الثانية عن راهن الرواية العربية ومستقبلها عددا من المحاور، من بينها: تنويعات الرواية العربية في لحظتها الراهنة، والإشكاليات التي تواجه الرواية، والرواية والعالم الرقمي الجديد، وغياب سؤال المعيار، وانفتاح النص الروائي، ومفهوم الرواية الجديدة، ومستقبل الرواية.

أوراق راهن الرواية العربية ومستقبلها هل سيلجأ الكتاب الى الواقعية أو الفانتازيا اولاد حارتنا الدكتور شريف صالح

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