تجمع المواطنين على ضفاف نهر النيل هربا من حرارة الصيف (بث مباشر)

كشفت الأرصاد، أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل ليلًا على شمال البلاد مائل للحرارة، على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وتشهد البلاد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة خلال الأيام الجارية، وهو ما يجعل المواطنين تبحث عن أي وسائل تهوية تخف من حدة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

ورصدت "الدستور" في بث مباشر هروب المواطنين من حرارة الصيف وتجمعهم على ضفاف نهر النيل لمواجهة الموجه الحارة.