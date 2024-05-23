الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز

خالد الجندى: الدكتور على جمعة حدد 5 علامات تدل على الانحراف عند هؤلاء

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لديه كلمة في قمة الروعة عن علامات الانحراف عند المفكرين المحدثين، لافتا إلى أن هي رؤية جيدة للدين والعقيدة. 

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الدكتور علي جمعة قال في كلمته: "سألني سائل عن علامات الانحراف عند المفكرين المحدثين، فأجابه قائلا: أولها إنكار اللغة العربية، وثانيا إنكار الإجماع، وثالثها إنكار السنة النبوية، ورابعها القدح في العلماء عبر القرون، وخامسها أن يهرف أحدهم قبل أن يعرف، ويتكلم قبل أن يتعلم".

وتابع: "حيث لم يعد هناك فرق عندهم بين المعلومات وبين العلم فالعلم يحتاج إلى منهج ويحتاج إلى علوم أصلية وعلوم مساعدة ويحتاج إلى أستاذ ويحتاج إلى طول زمان، أما المعلومات التي تكون غالبًا من باب الثقافة لا تشكل عالمًا قادرًا على الفتوى، ومن علامات هؤلاء حب الإغراب والمخالفة لما عليه المسلمون، ومن علاماتهم ايضًا العناد على ما توصلوا إليه بفكرهم السقيم وزين لهم الشيطان أنه الصواب وينتج كل ذلك من الكبر ومن البعد عن العلماء ومن التقوقع علي الذات، قال تعالى: "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" [النور:63]".
 

خالد الجندي لعلهم يفقهون DMC

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