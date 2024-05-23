الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل التراث يحترم أم يقدس؟.. خالد الجندى يوضح

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، هل التراث يحترم أم يقدس.

وقال، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس: "المرجع الأعلى في دين الإسلام للوحي، إحنا بنستقي معلوماتنا كمسلمين من الوحي ومن العقل ومن الواقع والاستقراء".

وأضاف أن الوحي متمثل في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأن القرآن الكريم معلوم قطعي من أوله إلى آخره، والقرآن والسنة ليسا تراثا وإنما وحي من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم تقديس ما تركه السابقون، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة الفجر: "وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا (19)، متابعًا: "الأكل اللم هو عدم التمييز بين الحق والباطل والغث والسمين".

وأشار إلى أن التراث هو ما تركه السابقون؛ فكل الآثار المصرية بكل علومها هي تراث بالنسبة لنا، حيث تركوا لنا تراثا من العادات والتقاليد والحكم والمثل، والتراث هو شرح وتفسير القرطبي والزمخشري وابن كثير، كما أن الفقه الذي تركه الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد ابن حنبل وابن تيمية، كل هذا يسمى تراثا.

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