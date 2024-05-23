الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بنك مصر يحصد جائزتي الأفضل في ائتمان الشركات والتعاملات الإسلامية لعام 2024

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حصد بنك مصر جائزة أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات – مصر Best Bank for Corporates- Egypt لعام 2024، وجائزة أفضل بنك إسلامي محلى بالسوق المصري – مصر Best Domestic Islamic Bank - Egypt لعام 2024، حيث   قامت مجلة يورومونى Euromoney - المؤسسة العالمية الرائدة بإعلان جوائزها لعام 2024 وذلك باحتفالية Euromoney  Awards For Excellence 2024 والتي أقيمت  في مدينة  دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة امس الأربعاء.

حضر الاحتفال لفيف متميز من قيادات البنوك الفائزة بالجوائز والتي حصد منها بنك مصر الجائزتين، هذا وتعتمد  التقييمات الخاصة بالفوز لجميع المؤسسات الفائزة الجوائز على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، وتعد تلك الجوائز شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم مجلة يوروموني العالمية بانتقاء أفضل البنوك الفائزة بموجب تقييم نخبة من الخبراء في هذه المجالات، وقد قام باستلام الجائزتين محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، بحضور طارق الزناتي رئيس مجموعه التمويل المتخصص ببنك مصر و محمد القيعي رئيس ائتمان الشركات الإسلامي ببنك مصر.

الجدير بالذكر أنه يتم حاليا دراسة عدة عمليات تمويلية في العديد من القطاعات منها (الاستثمار العقاري، السياحة، الطاقة المتجددة، الكيماويات، البتروكيماويات، التعليم، السيارات، المقاولات، المنسوجات، مواد البناء، الاتصالات، الأغذية والمشروبات، الأنشطة الزراعية، استصلاح الأراضي، والبنية التحتية واللوجستيات.

ويعد تتويج بنك مصر بهاتين الجائزتين تأكيدًا للأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمرارًا للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، كما يؤكد على الأداء المتميز لبنك مصر في مجال الائتمان والنتائج المالية القوية التي حققها البنك، كما يعد حصول البنك على هاتين الجائزتين شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال.

ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء، ويعمل البنك لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

بنك مصر جائزة أفضل بنك مجال ائتمان الشركات جائزة أفضل بنك إسلامي مصر

مواد متعلقة

بنك مصر يوقع عقد قرض طويل الأجل بـ990 مليون جنيه مع "إيديتا" للصناعات الغذائية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يُكلف بإحياء مسار خروج "بنى إسرائيل" وتنظيم رحلات سياحية له

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

تحديد موعد تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة للطلاب

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

جثة فتاة طافية فى نيل منشأة القناطر تثير الجدل.. هل هى "جنى" آخر ضحايا معدية أبوغالب؟

1.6 مليار جنيه.. ضبط أكبر صفقة كوكايين داخل سفينة ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)