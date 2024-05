بنك مصر يحصد جائزتي الأفضل في ائتمان الشركات والتعاملات الإسلامية لعام 2024

حصد بنك مصر جائزة أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات – مصر Best Bank for Corporates- Egypt لعام 2024، وجائزة أفضل بنك إسلامي محلى بالسوق المصري – مصر Best Domestic Islamic Bank - Egypt لعام 2024، حيث قامت مجلة يورومونى Euromoney - المؤسسة العالمية الرائدة بإعلان جوائزها لعام 2024 وذلك باحتفالية Euromoney Awards For Excellence 2024 والتي أقيمت في مدينة دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة امس الأربعاء.

حضر الاحتفال لفيف متميز من قيادات البنوك الفائزة بالجوائز والتي حصد منها بنك مصر الجائزتين، هذا وتعتمد التقييمات الخاصة بالفوز لجميع المؤسسات الفائزة الجوائز على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، وتعد تلك الجوائز شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم مجلة يوروموني العالمية بانتقاء أفضل البنوك الفائزة بموجب تقييم نخبة من الخبراء في هذه المجالات، وقد قام باستلام الجائزتين محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، بحضور طارق الزناتي رئيس مجموعه التمويل المتخصص ببنك مصر و محمد القيعي رئيس ائتمان الشركات الإسلامي ببنك مصر.

الجدير بالذكر أنه يتم حاليا دراسة عدة عمليات تمويلية في العديد من القطاعات منها (الاستثمار العقاري، السياحة، الطاقة المتجددة، الكيماويات، البتروكيماويات، التعليم، السيارات، المقاولات، المنسوجات، مواد البناء، الاتصالات، الأغذية والمشروبات، الأنشطة الزراعية، استصلاح الأراضي، والبنية التحتية واللوجستيات.

ويعد تتويج بنك مصر بهاتين الجائزتين تأكيدًا للأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمرارًا للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، كما يؤكد على الأداء المتميز لبنك مصر في مجال الائتمان والنتائج المالية القوية التي حققها البنك، كما يعد حصول البنك على هاتين الجائزتين شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال.

ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء، ويعمل البنك لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.