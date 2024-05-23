الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدبولى: افتتاح موقع التجلى الأعظم بعد التطوير قريبًا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير موقع التجلي الأعظم، بمدينة سانت كاترين، وتوجيهاته المستمرة بالعمل على سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال التي يتم تنفيذها ضمن هذا المشروع الضخم، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء وليد عارف مدير إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء نبيل شعراوي مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، وعمرو القاضي رئيس هيئة التنشيط السياحي، واللواء هاني فاروق مدير مديرية أمن جنوب سيناء، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

ولفت إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار مخطط عام لتطوير مدينة سانت كاترين ووضعها في مكانتها اللائقة، تعظيمًا لما بها من مقومات سياحية متنوعة من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من حركة السياحة إليها، وذلك بالنظر لما تتمتع به من طابع أثري وروحاني وديني وبيئي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم بمدينة سانت كاترين بوجه عام، وبموقع التجلي الأعظم بشكل خاص، سعيًا لتقديم هذه البقعة المقدسة التي شرفت بتجلي الله عليها، في أبهى صورة لها تقديرًا لقيمتها الروحية، وكونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

مدبولي يؤكد أهمية الترويج لما يتم تنفيذه من أعمال لتطوير موقع التجلي الأعظم

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الترويج لما يتم تنفيذه من أعمال لتطوير موقع التجلي الأعظم، وما يتضمنه من مكونات، وذلك من خلال إطلاق العديد من الحملات الإعلامية، وصولًا للانتهاء من مختلف أعمال التطوير وافتتاح هذا الموقع المهم.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية سرعة تشغيل الفنادق التي تم الانتهاء من تنفيذها، وكذا النزل البيئي، والتوسع في تقديم الخدمات المختلفة لرواد هذا المكان الفريد، موجهًا بأهمية الانتهاء مما يتم تنفيذه من أعمال لتطوير المدينة القديمة.

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