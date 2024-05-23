كيف تستفيد الدولة من تجميع البلازما؟.. "تاج الدين" يُجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر أصبح لديها مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية دقيقة في أكثر من مكان على مستوى الجمهورية بشراكة مع شركة إسبانية.

وأضاف "تاج الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مصنع تجميع البلازما يتم تدشينه في العاصمة الإدارية بمواصفات عالمية، كما أن مواصفات البلازما التي تُجمع في مصر تُشحن إلى هذه الشركة في الخارج وتعود إلى مصر منتجات الشركة الحيوية والأساسية للحياة.

وتابع: "عندما يتم تشغيل المصنع وإنتاج منتجات البلازما سنصدر كميات منها بعد تغطية السوق المحل، وبالتالي، سنحصل على العملة الصعبة".

كما أكد أن الدعم السياسي الكبير لمشروع تصنيع مشتقات البلازما أعطاه دفعة غير مسبوقة، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيوفر أدوية أورام وغيرها من الأدوية مرتفعة الفاتورة.