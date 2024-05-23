الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق مع المتهمين باستدراج سائق والتعدي عليه في الجيزة

متهمين
متهمين

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، اليوم الخميس، التحقيق مع فتاتين متهمتين باستدراج سائق أوبر والتعدي عليه بالضرب وسرقته، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

إخطار للشرطة

وكان قد تلقى مدير مباحث الجيزة، اللواء محمد شرقاوى، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، ورئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، المقدم هشام فتحى، بتلقيهم بلاغ من سائق سيارة تابعة لشركة النقل الذكي "أوبر"، يتهم فتاتين باستدراجه وسرقته.

التحريات

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة دلت على صحة البلاغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " سندس ح "، 18 سنة، "رحمة ح "، 17 سنة، وسبق اتهامهما في 4 قضايا، و"حميدو خ "، 18 سنة،" إسلام أ"، 18 سنة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، واعترفوا بتكوين تشكيل عصابي واستدراج المجني عليه لسرقته، وأرشدوا عن الهاتف المسروق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة حكم محكمة التحريات استدراج سائق أوبر سائق أوبر

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