الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد حجازى لـ"الشاهد": نتنياهو كان يحاكم فى 4 جرائم جنائية قبل 7 أكتوبر

السفير محمد حجاز
السفير محمد حجاز

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كان يُحاكم في 4 جرائم جنائية قبل أحداث 7 أكتوبر، بالإضافة إلى مذكرات التوقيف التي تترصده بها المحكمة الجنائية الدولية وقد تشمله هو وزير دفاعه ورئيس أركانه وربما آخرين. 

وأضاف السفير محمد حجازي خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن هناك ضغوطا من الكونجرس على المحكمة الجنائية الدولية لعدم إصدار قرارات التوقيف.

وأوضح أن الرئيس بايدن يداه ملطخة بالدماء متورط ومتواطئ مع جانب اليمين المتطرف في إسرائيل وحكومة نتنياهو فإذا لم يغير هذا الوضع سيواجه بناخب أمريكي ناقد على ما استدرجته إليه الإدارة من تواطؤ مع إسرائيل في عنف غير مسبوق أثقل الضمير العالمي، وشهدنا في الولايات المتحدة العديد من المظاهر، سواء في الشوارع  وباحات الكونجرس أو في الجامعات الأمريكية "جامعات الصفوة".

السفير محمد حجازي برنامج الشاهد القضية الفلسطينية نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية

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