"حياة كريمة" توضح أبرز ملامح التعاون الاستراتيجى مع مؤسسة مجدى يعقوب

أوضحت بثينة مصطفى، رئيس مجلس أمناء حياة كريمة والمتحدث الرسمي، أبرز ملامح التعاون الاستراتيجي مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، قائلة: إن المؤسسة تبذل قصارى جهدها في المجال الطبي وتقديم الرعاية الصحية لكافة أهالينا الأولى بالرعاية في كل مكان من خلال بروتوكول تعاون استراتيجي مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب. وذلك بقيمة إجمالية وصلت قيمة مساهمة مؤسسة حياة كريمة إلى 47 مليون جنيه مصري، وذلك لإنشاء 8 عيادات ومنطقة انتظار ورعاية مخصصة للأطفال في مركز مجدي يعقوب العالمي الذي سيقام في مدينة 6 أكتوبر.

وأضافت بثينة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، أن المركز بطاقة استيعابية لـ120 ألف مريض في السنة، وسوف يُقيم 12 ألف عملية جراحية وهو رقم كبير يتم من خلاله إفادة الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى وجود جزء توعوي بالتشارك مع مؤسسة حياة كريمة من بينها الصحة والشئون الوقائية ومواجهة الأمراض المنتشرة عن طريق حملات توعية وندوات ثقافية مختلفة في كل مكان.