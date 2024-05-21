الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حياة كريمة" تسهم فى إنشاء عناية مركزة للأطفال بمركز مجدى يعقوب للقلب

حياة كريمة ومؤسسة
حياة كريمة ومؤسسة مجدي يعقوب

عرض برنامج السفيرة عزيزة، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، من تقديم الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وسالي شاهين ورضوى حسن، تقريرًا مصورًا بعنوان «حياة كريمة تسهم في إنشاء عناية مركزة للأطفال بمركز مجدي يعقوب للقلب».

خدمة المرضى الأكثر احتياجًا

وقال التقرير، إن مؤسسة حياة كريمة أعلنت عن تعاونها مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب من خلال إنشاء وحدة عناية مركزة للأطفال.

وأشار إلى أنه من المقرر إنشاء الكثير من العيادات ووحدة انتظار في مركز مجدي يعقوب للقلب لخدمة المرضى الأكثر احتياجًا.

الرعاية الصحية والوقائية 

وتابع: "مؤسسة حياة كريمة ساهمت بـ47 مليون جنيه، وهذا التعاون بين المؤسستين هدفه تعزيز مفهوم الرعاية الصحية والشئون الوقائية ومواجهة الأمراض المتواطنة".

السفيرة عزيزة برنامج السفيره عزيزه حياة كريمه مركز مجدي يعقوب للقلب دي ام سي

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

عاجل.. المدعى العام لـ"الجنائية الدولية" يتلقى تهديدات من مسئولين أمريكيين حال استهداف إسرائيل

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

«عدل ربنا لازم يمشي»..القمار يقود مدرس فيزياء لحبل المشنقة بالدقهلية

جنسية الجبل الأسود.. "تارا عماد" تحقق أمنية والدتها بعد وفاتها

"الأعلى للثقافة" يُعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى