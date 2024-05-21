"حياة كريمة" تسهم فى إنشاء عناية مركزة للأطفال بمركز مجدى يعقوب للقلب

عرض برنامج السفيرة عزيزة، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، من تقديم الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وسالي شاهين ورضوى حسن، تقريرًا مصورًا بعنوان «حياة كريمة تسهم في إنشاء عناية مركزة للأطفال بمركز مجدي يعقوب للقلب».

خدمة المرضى الأكثر احتياجًا

وقال التقرير، إن مؤسسة حياة كريمة أعلنت عن تعاونها مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب من خلال إنشاء وحدة عناية مركزة للأطفال.

وأشار إلى أنه من المقرر إنشاء الكثير من العيادات ووحدة انتظار في مركز مجدي يعقوب للقلب لخدمة المرضى الأكثر احتياجًا.

الرعاية الصحية والوقائية

وتابع: "مؤسسة حياة كريمة ساهمت بـ47 مليون جنيه، وهذا التعاون بين المؤسستين هدفه تعزيز مفهوم الرعاية الصحية والشئون الوقائية ومواجهة الأمراض المتواطنة".