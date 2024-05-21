"السفيرة عزيزة" تستعرض جهود "أجيال مصر الرقمية" المجانية لتعليم الرقمنة

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبد العزيز، تقريرًا تليفزيونيًا للكشف عن تفاصيل مبادرة «براعم مصر الرقمية».

“براعم مصر الرقمية”



وأكد التقرير، أن المبادرة عبارة عن منحة مجانية تقدمها الدولة لتلاميذ المدارس من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي من جميع المدارس في جميع أنحاء محافظات مصر، وذلك من خلال 3 مستويات تدريبية.

وأشار التقرير إلى أن الهدف الأساسي من مبادرة “براعم مصر الرقمية” تمكين جيل البراعم من التعرف على أساسيات تكنولوجيا المعلومات بطريقة بسيطة وجذابة وشيقة، خاصة وأن متطلبات السوق المحلي والعالمي بحاجة شديدة إلى هذه النوعية من التدريب والتعلم.

تطوير المهارات العلمية والحياتية للمواطنين

وذكر، أنه من خلال هذه المبادرة يتم تدريب الطلاب على المهارات الشخصية والحياتية طوال رحلتهم في المبادرة، وبمجرد وصول الطالب إلى الصف الأول الإعدادي يمكن له الالتحاق بمبادرة “أشبال مصر الرقمية” وهي منحة مجانية للطلاب من المرحلة الإعداداية إلى المرحلة الثانوية.

وقال التقرير، إنه يتم تدريبهم من خلال 5 مستويات تدريبية، وفي تخصصات مثل الروبوتات والأنظمة المدمجة والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والفنون الرقمية وتطوير صفحات الويب والشبكات.