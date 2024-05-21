الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز

"الصحة": 11 حالة وفاة و10 إصابات فى حادث معدية أبوغالب

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن آخر تطورات حادث معدية أبوغالب، التي شهدت سقوط سيارة تقل 26 فتاة في الرياح البحيري بمنشأة القناطر.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع عبر قناة "CBC"، أن هناك 11 حالة وفاة متواجدين داخل ثلاجات الموتى و10 إصابات حتى وقتنا الراهن في حادث معدية أبوغالب، مؤكدًا أن عمليات البحث ما زالت جارية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن عمليات الإنقاذ لم تتوقف، وما زالت سيارات الإسعاف متواجدة في مكان الحادث، مؤكدا أن حالات الإصابة جيدة وليست خطيرة.

حسام عبد الغفار الصحة وزارة الصحة قصواء الخلالي في المساء مع قصواء حادث معدية ابو غالب معدية أبو غالب

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