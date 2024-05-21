"الكونتينر".. "مودرن جروب" تعزز مكانتها العالمية فى تصدير الرخام والجرانيت (فيديو)

كشف سامح حمدي، نائب رئيس مجلس إدارة مصنع "مودرن جروب" للرخام والجرانيت، عن خطوات التصنيع، قائلًا: "نقوم أولًا باستقبال "البلوك" الخشب، ثم نعمل على إزالة الزوائد منها، حتى لا تواجه مراحل التصنيع أي مشكلات قبل دخوله على المنشار".

أكد حمدي، خلال لقائه مع الفنان أحمد داود، ببرنامج "الكونتينر"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، على نجاح الشركة في الحفاظ على كافة العمالة رغم الأزمات التي واجهتها من قبل، ولم تكتفِ بذلك، بل عملت على مضاعفة حجم الإنتاج، متجاوزةً الحدود المعتادة سنويًا، وأوضح أن "مودرن جروب"، التي تعتمد بشكل رئيسي على التصدير، قد سعت لإيجاد توازن بين السوقين العالمية والمحلية، خاصةً مع استمرار المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة.

وأشار "حمدي" إلى أن الشركة استقبلت طلبات تصديرية كبيرة، ما دفع "مودرن ماربل" لاستغلال مخزونها لتلبية هذه الطلبات، وهو ما أدى إلى التفكير في إنشاء خط إنتاج جديد لمواكبة الطلب المتزايد.

وتجدر الإشارة إلى أن "مودرن جروب"، التي بدأت كمشروع مصري خالص بأيدي أربعة شباب طموحين هم سامح حمدي، ميلاد منير، عاطف جمال، ورامز جورج، وقد نجحت في تحقيق حلمها بالوصول إلى العالمية، حيث تمكنت من اختراق الأسواق الدولية في 64 دولة، مؤكدةً بذلك على جودة الصناعة المصرية وقدرتها على التنافس عالميًا.