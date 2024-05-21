الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"رجال الأعمال" تبحث تنمية الصناعة لتحقيق المستهدف فى الناتج القومى سنة 2030

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال وجمعية اتصال لقاءً مشتركا ضم عددا من القيادات من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة عدد من ممثلي الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الشركات العالمية والمحلية، وشارك بالحضور أيضا عددًا من نواب مجلسي النواب والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني العاملة في السوق المصرية.  

جاء ذلك تحت شعار "قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: قاطرة النمو – أين الطريق؟"، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للاهتمام بهذه الصناعة.

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ورقة عمل بعنوان "رؤية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية"


ترأس الاجتماع كل من المهندس حسام مجاهد رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، والنائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ المصري، ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال. 

جاء اللقاء في إطار الجهود المستمرة لدعم وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، واستعدادا لهذا الاجتماع قامت جمعية اتصال بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصرية بإعداد ورقة عمل بعنوان "رؤية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية".

وتهدف هذه الورقة إلى مناقشة التحديات التي تعوق دون تحقيق التوجيهات التي نادى بها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتقديم تصور لرؤية شاملة حول مستقبل هذا القطاع الحيوي وكيفية تعزيز دوره كقاطرة لنمو باقي القطاعات للوصول إلى ١٠٠ مليار دولار مساهمة في الاقتصاد القومي. 

وركزت ورقة العمل على التأكيد أن دور الشركات في التنمية لا يتقاطع مع المهنيين المستقلين.
وتضمنت الورقة ٩ اتجاهات للعمل عليها يمكن أن تحقق نقلة نوعية في هذا القطاع على ثلاث مراحل الأولى هي المرحلة المُلحة والعاجلة، المرحلة الثانية على المدى المتوسط والمرحلة الثالثة على المدى الطويل. 

وتقع هذه الاتجاهات تحت ٣ محاور، وهي رأس المال البشري وتنميته، والمشروعات الحكومية، ودعم التصدير.


أبرز النقاط للتغلب على التحديات القائمة وأهمها: 


• تطوير الكفاءات البشرية: الاستثمار في التعليم والتدريب لتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المختلفة.
• تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي: تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• تنمية السوق المحلية من خلال المشروعات الحكومية باعتبار أن الجهاز الحكومي هو أكبر مشتري لنظم المعلومات.
• دعم الابتكار وريادة الأعمال عن طريق توفير بيئة تشجع على الابتكار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من خلال حوافز مالية وتنظيمية.
وتعقيبا على هذا اللقاء، أكد المهندس حسام مجاهد رئيس جمعية اتصال على أهمية هذه المبادرة في تحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدا ضرورة العمل مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة وتذليل التحديات وإعطاء أولوية للمنتجات المحلية، وتدريب العناصر الشابة وتشجيع الشركات المحلية على التصدير.

من جانبه، أكد حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات فى جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس الشيوخ، أن التعاون مع جمعية اتصال يهدف إلى دمج صناعة التكنولوجيا فى كافة القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن التأكيد على دور القطاع الحيوى فى تحقيق التنمية المستدامة للدولة. 

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