الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة شخص وإصابة 20 على متن طائرة سنغافورية بسبب مطبات هوائية

الخطوط الجوية السنغافورية
الخطوط الجوية السنغافورية

توفي شخص وأُصيب أكثر من 20 بجروح؛ جراء مطبات هوائية شديدة تعرضت لها طائرة من طراز بيونج 777، كانت متوجهة من لندن إلى سنغافورة قبل تحويل مسارها إلى بانكوك اليوم، وفق ما أعلن مسئولون وشركة الخطوط الجوية السنغافورية.

وقال مسئولون إن طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية قادمة من لندن قامت بهبوط اضطراري في بانكوك الساعة 15.45 بالتوقيت المحلي (0945 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء بسبب اضطرابات شديدة.

وقالت شركة  الخطوط الجوية السنغافورية: "إن الطائرة وهي من طراز بوينج 777 وعلى متنها أكثر من 200 راكب واجهت مطبات هوائية شديدة في طريقها من مطار هيثرو إلى سنغافورة.

وأضافت: "هناك بعض التلميحات إلى أن الطائرة اصطدمت بجيب هوائي قبل أن تضطر إلى القيام بهذا الهبوط الاضطراري".

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نقل أكثر من 20 مصابا إلى المستشفى

وذكرت هيئة الإذاعة التايلاندية PBS في البداية أن 30 شخصًا أصيبوا، لكنها قالت لاحقًا إن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 20 شخصًا أصيبوا.

وذكرت أن بعض الركاب تلقوا الإسعافات الأولية لإصابات في الرأس. وتم نشر أكثر من 10 سيارات إسعاف في مطار سوفارنابومي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ساميتيويت سريناكارين في بانكوك، حسبما نقلت صحيفة الجارديان.

وذكرت وسائل الإعلام التايلاندية خاوسود، أيضًا، أن كيراتي كيتماناوات، الرئيس والمدير التنفيذي لمطارات تايلاند، أكد أن المصابين تم نقلهم الآن إلى المستشفى.

وأظهرت بيانات التتبع التي تم الحصول عليها الجارديان بواسطة FlightRadar 24 أن رحلة الخطوط الجوية السنغافورية تحلق على ارتفاع 37000 قدم. وبعد الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت جرينتش، هبطت طائرة بوينج 777 فجأة إلى 31000 قدم على مدى ثلاث دقائق تقريبًا، كما تشير البيانات.

وقال وزير النقل السنغافوري تشي هونغ تات في بيان: "أشعر بحزن عميق عندما علمت بالحادث الذي وقع على متن رحلة الخطوط الجوية السنغافورية رقم SQ321 المتجهة من مطار هيثرو في لندن إلى سنغافورة.

وأضاف: "تقدم وزارة النقل وسنغافورة ووزارة الخارجية السنغافورية وهيئة الطيران المدني في سنغافورة ومسؤولو مطار شانغي، بالإضافة إلى موظفي SIA الدعم للركاب المتضررين وعائلاتهم وأحر التعازي لعائلة الفقيد".

فيما أكد كيتيبونج كيتيكاشورن المدير العام لمطارات تايلاند أن الراكب المتوفى بريطاني ويعاني مرضا في القلب.

وأضاف أن 7 في حالة حرجة، كما يعاني 23 شخصًا آخرين، من بينهم بعض أفراد الطاقم، من إصابات أقل خطورة.

وأكد أن سبب الحادث هو الاضطرابات.

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