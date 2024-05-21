"العربية للتنمية الإدارية" تنظم المؤتمر العلمي الـ11 للهندسة الكيميائية الخضراء يوليو القادم بالقاهرة

تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر الدولي العلمي الـ11 للهندسة الكيميائية الخضراء حول "أثر تحولات الطاقة على حماية البيئة في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو المقبل في القاهرة، وبالتعاون مع جمعية المهندسين الكيميائيين المصرية “إحدى شُعب جمعية المهندسين المصرية”.

المؤتمر الدولى العلمى

وذكرت المنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه المؤتمر سيعقد بمشاركة نخبة من رواد الصناعة والباحثين والخبراء العرب المختصين من مختلف الجهات البحثية والعلمية والصناعية في مجالات الهندسة الكيميائية والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، بهدف الاطلاع والتحليل، منوهة إلى أن المؤتمر يمثل منصة للمحترفين ولرواد الصناعة لبناء شبكات احترافية وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص الشراكة وتعزيز التفاعل بين القطاعات البحثية والعلمية والصناعية المختلفة لتطوير حلول فعالة ومستدامة.

مناقشة أحدث التقنيات والتطورات الهندسية

وأوضحت أن المؤتمر سيناقش أحدث التقنيات والتطبيقات والتطورات الهندسية والعلمية في محاور المؤتمر من حيث التكنولوجيات الحديثة ومجالات التنمية الواعدة ومواكبة التطورات العلمية في التخصصات المختلفة، بغية توسيع الفهم العلمي للتحولات الحالية في هذه المجالات، وتشجيع البحث العلمي المستدام.

وأضافت أن المؤتمر يهدف إلى طرح نقاشات ثرية تخرج بنتائج إيجابية؛ لتعزز التطوير المستدام في مجالات الهندسة الكيميائية والطاقة، والمياه، والبيئة، فضلا عن الاطلاع وتحليل ومناقشة أحدث التحولات في تلك المجالات، بهدف تعزيز الفهم العلمي والتبادل المهني حول السياقات الفنية والاستراتيجيات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

التبادل الاقتصادي وجذب الاستثمارات

كما يساهم المؤتمر في تعزيز فرص التبادل الاقتصادي وجذب الاستثمارات في مشاريع تعزيز التنمية المستدامة، وبناء وعي بيئي وهندسي حول أهمية الحفاظ على البيئة ومصادر المياه، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بالتحولات البيئية وتحسين إدارة الموارد البيئية لتحقيق توازن بين التنمية والحفاظ على الطبيعة البيئة.