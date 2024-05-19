مدير "العربية للتنمية الإدارية" يلتقي المدير الإقليمي الجديد لمكتب "الصحة العالمية" لشرق المتوسط

التقى الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، مع الدكتورة حنان البلخي، المدير الإقليمي الجديد للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالقاهرة، وذلك خلال زيارته اليوم الأحد، لمقر المكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة، يرافقه الدكتور عادل عبد العزيز السن مستشار المنظمة ورئيس مجموعة أنشطة الصحة العامة بها.

بحث تعزيز آفاق التعاون بين المنظمة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

وقدم المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال الزيارة، التهنئة الدكتورة حنان البلخي بمناسبة توليها مهام منصبها، كما تناول اللقاء تعزيز آفاق التعاون بين المنظمة والمكتب، ودعوتها للمشاركة في المؤتمر الثالث والعشرين للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات والذي سيعقد خلال شهر ديسمبر المقبل في القاهرة.

وأعرب سعادة المدير العام خلال الزيارة، عن تمنياته بالتوفيق والسداد لها، وتحقيق رؤية المكتب تجاه الملفات والقضايا الصحية العربية والإقليمية، مؤكدًا استعداد المنظمة الدائم للتعاون المستمر مع المكتب الإقليمي للمنظمة بشرق المتوسط.

وكانت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، قد اختتمت أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة الدورة العادية "117"، والذي عُقد خلال الفترة من 6-8 مايو الجاري، بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة وذلك على اجتماعين.

وعقد الاجتماع الأول على مستوى المندوبين والخبراء، والثاني عُقد على مستوى الوزراء، وذلك برئاسة المملكة العربية السعودية، ومشاركة الوزراء ورؤساء الوفود ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي (دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، سلطنة عمان، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية).

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية.

وناقش المجلس على مدار أيام اجتماعاته، عددًا من الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال والتوصيات المرفوعة من اجتماع المجلس التنفيذي على مستوى الخبراء بخصوص تقرير إنجازات المنظمة للعام 2023.

تشكيل المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

ويتألف المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين، ويتولى المجلس التنفيذي وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع المجلس التنفيذي مرتين كل عام، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع في دورة استثنائية.