الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستثمرو العاشر من رمضان يبحثون تحديات الصناعة

جمعية مستثمري العاشر
جمعية مستثمري العاشر من رمضان

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعاً هاماً برئاسة الدكتور سمير عارف لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية في مدينة العاشر من رمضان، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

في البداية، أكد الدكتور سمير عارف أهمية الدور الذي قامت به رئيس هيئة التنمية الصناعية في إيجاد حلول للتحديات التي كانت تواجه أصحاب المصانع، مشيداً بدور المهندس خالد عبد الحميد رئيس فرع التنمية الصناعية بالعاشر من رمضان في حل مشكلات المستثمرين. 

وطالب عارف بخريطة صناعية للمشروعات المتاحة في مصر لتسهيل عملية الاستثمار في مصر.

من جانبها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن هدف الهيئة في الأساس هو خدمة المستثمرين والاستثمار في مصر. 

وقالت إن الهيئة خصصت أراضٍ بنحو 9.2 مليون متر مربع لـ 1164 مشروع حتى رمضان الماضي. وأشارت إلى أن الهيئة تلقت طلبات كثيرة للاستثمار وأن هذه الطلبات ترغب في اراضٍ للاستثمار في العاشر من رمضان، وللأسف ليس هناك أراضٍ كافية لذلك. كما تحدثت عن خطة الهيئة للاستثمار خلال الفترة المقبلة من خلال خريطة الاستثمار التي حددتها الهيئة بالإضافة إلى عدد المشروعات التي تم تقنينها مؤخرًا.

وتحدثت الهيئة للاستثمار عن خطتها خلال الفترة المقبلة من خلال خريطة الاستثمار التي حددتها، بالإضافة إلى عدد المشروعات التي تم تقنينها مؤخرًا.

وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية على حل جميع التحديات التي تواجه المستثمرين داخل مدينة العاشر من رمضان.

وأكد أيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين أن أهم التحديات تضمنت صعوبة إلغاء رخص التشغيل والسجل الصناعي من الملاك، وعدم الانتهاء من ترفيق منطقة ال٦ مليون متر ومنطقة ال٧١٠ فدان، بالإضافة إلى مشكلة الترخيص بنظام المسبق خاصة في الموافقات البيئية، وكذلك صعوبة تخصيص الأراضي لتوسعات المصانع.

وطالب حسن الفندي عضو مجلس الإدارة بأن تكون الأولوية لتخصيص الأراضي في العاشر للمستثمر المنتج فعليًا في المنطقة.

وأكد المهندس علاد عبد اللاه رئيس جهاز المدينة ضرورة تضاف الجهود بين الجهاز والمستثمرين والتنمية الصناعية لتطوير المدينة بما يخدم الجميع.

جمعية مستثمري العاشر عقدة التحديات تواجه الصناعة المصرية الهيئة العامة للتنمية الصناعية

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