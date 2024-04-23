الثلاثاء 23 أبريل 2024
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مصر

جمعية مستثمري العاشر من رمضان تطلق مبادرة "الصحة المهنية من النظرية للتطبيق"

ندوة حول “الصحة المهنية
ندوة حول “الصحة المهنية من النظرية للتطبيق

عقدت لجنة الصحة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، ندوة حول “الصحة المهنية من النظرية للتطبيق”، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الصحة المهنية في التقدم الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج.

وأكد الدكتور محمد الغندور، رئيس اللجنة، بأهمية توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإهتمام بدور العامل والذي يعتبر المحور الرئيسي في عملية الإنتاج، مشيرًا إلى أن رسالة جمعية المستثمرين جاءت متوافقة مع هذه التوجيهات، والتي نسعى من خلالها إلى تقديم حلول للمصانع ومساعدتها في حل الأزمة الكبرى والتي تتعرض لها بسبب حالات الوفاة التي يتعرض لها العمال وخاصة "المدربة"، موضحًا أن الاهتمام بصحة العمال داخل المصانع يكون سببًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد القومي ضد الأزمات العالمية.

ومن جهته، أكد الدكتور مصطفى الشاهد، مدرس الطب المهني بجامعة عين شمس وعضو اللجنة، أهمية توجيهات الرئيس السيسي بشأن الصحة وسلامة الإنسان والتي تعتبر من أساسيات الحياة الطبيعية للفرد والمجتمع والوقاية من الأمراض المهنية، لتوفير السبل الحياتية الملائمة وحماية عناصر الإنتاج "الإنسان والمواد والآلات" من التلف والخسارة المادية.

وقال إن المخاطر التي يتعرض لها الإنسان ارتفعت بشکل کبير، ومن الأماکن التي تتکثف فيها هذه المخاطر وتزداد هي المنشآت الصناعية، ولهذه المخاطر آثار ضارة مختلفة في شکلها وحجمها ومدة تأثيرها والتي تشمل العامل وأفراد عائلته والمجتمع بأکمله، ولذلك فقد تم الإتفاق على عمل ندوات ميدانية داخل مصانع العاشر لتفعيل مبادرة الرئيس السيسي وأهميتها في دعم الإنتاج الصناعي.

عبد الفتاح السيسي الصناعى لجنة الصحة الرئيس السيسي العامل التوجيهات دعم الاقتصاد القومي عضو اللجنة

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