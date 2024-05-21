وزير الإسكان يوجه بإعداد دراسة لتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيًا

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة إعداد دراسة لفصل الصرف الصحي عن الصرف الصناعي؛ من أجل تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيًا في إطار استراتيجية الدولة لإعادة استخدام المياه المعالجة وفقًا للمعايير العالمية.

الإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير بمقر جهاز مدينة بني سويف الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة، وموقف الخدمات المقدمة لساكنيها، وذلك في مستهل زيارته التفقدية لعدد من المدن الجديدة بالصعيد.

وشدد الوزير على الإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية، وعدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة، وضرورة رفع نسب تحصيل مستحقات فواتير مياه الشرب، والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة للمستثمرين.



كما وجه وزير الإسكان، بوضع خطط لتعظيم العوائد الثابتة، وتوفير موارد مالية ذاتية ومستدامة لكل المدن الجديدة، بما يضمن استدامة التنمية، والصرف من تلك العوائد على مشروعات الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، فكل مدينة يجب أن يكون لديها اتزان مالي بين الإيرادات والمصروفات، ويجب وضع نظام محاسبي موحد لكل المدن، من أجل توحيد المعايير لتقييم الموقف المالي لكل مدينة.



وأكد أن مدينة بنى سويف الجديدة، تم إنشاؤها عام 1986 بمساحة 5386 فدانًا، وتم إصدار قرار جمهوري في عام 2016 لتصبح مساحتها الإجمالية 25.135 ألف فدان بالإضافة إلى غابة شجرية بمساحة 5 آلاف فدان.



وأوضح وزير الإسكان، أن حجم الاستثمارات بمدينة بني سويف الجديدة، خلال 28 عامًا منذ إنشاء المدينة سنة 1986 وحتى 2014، بلغ مليارا و837 مليون جنيه، بينما بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن 2 مليار و837 مليون جنيه، أي أن حجم الاستثمارات بالمدينة في 10 سنوات منذ 2014 يزيد على ما تم إنفاقه في 28 عاما، منذ نشأة المدينة وحتى 2014.



واستمع الوزير إلى شرح مفصل من المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، عن موقف الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، ومقترحات تطوير المخطط الاستراتيجي للمدينة، والخطة الاستثمارية والفرص المتاحة، والموقف المالي للمدينة (الإيرادات – المصروفات)، وموقف تحصيل مستحقات منظومة مياه الشرب، وأهم التحديات التي تواجه المدينة، والمقترحات والحلول للتغلب عليها، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها حتى الآن.