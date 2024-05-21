الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الري يلتقي نظيره المغربي لبحث سُبل تعزيز التعاون

وزير الري
وزير الري

على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد في بالي بدولة إندونيسيا، التقى  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري نزار بركة وزير المياه بالمملكة المغربية؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال إدارة الموارد المائية.

وأكد الدكتور سويلم قوة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى رغبة مصر الدائمة في التواصل الفعال وتطوير علاقات التعاون المشترك لخدمة قضايا المياه بالدول العربية.

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وتم خلال اللقاء استعراض إجراءات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مؤخرًا خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 والتي تهدف لتقوية وتعزيز التعاون القائم بين مصر والمغرب فيما يخص الإدارة والتنمية المستدامة للموارد المائية، وتنمية وإستخدام التقنيات الحديثة لحصاد مياه الأمطار والسيول، وتصميم وإنشاء وإدارة المنشآت المائية، وتنمية وإستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، والتكيف مع تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، وتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم فى مجال استخدام وتنمية الموارد المائية، وتطوير تقنيات تحلية المياه  .

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كما تم خلال اللقاء استعراض موقف التنسيق المشترك بين الجانبين تحت مظلة مبادرة AWARe  والتي إنضمت لها المغرب مؤخرًا.

وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على المضى قدمًا فى تنفيذ المشروعات فى المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين مثل مشروعات تحلية المياه لإنتاج الغذاء، ومعالجة وإعادة إستخدام المياه، وإستفادة مصر من تجربة المغرب الناجحة في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء.

المنتدى العالمى العاشر للمياه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مصر مظلة مبادرة AWARe مشروعات تحلية المياه لإنتاج الغذاء إعادة إستخدام المياه مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء

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