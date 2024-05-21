الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الري: مصر حريصة على دعم أواصر التعاون بين الدول الإفريقية

وزير الري
وزير الري

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، فانجليس هاريتاتوس، نائب وزير الأراضي والزراعة والمياه والمناخ والتنمية الريفية بجمهورية زيمبابوي. 

جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا.

وأعرب "سويلم" عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين والرغبة الدائمة في التواصل الفعال وتطوير علاقات التعاون المشترك، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الإفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة، وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو). 

وزير الموارد المائية والرى بجنوب السودان يشيد بالتعاون القائم مع مصر

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وزير الرى: الحوار البناء للدول التى تتقاسم موارد المياه يعزز الثقة والتعاون

أهمية المكبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية

وأشار إلى أهمية المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe)، والتي تهدف بشكل أساسي لدعم المجتمعات المحلية في التأقلم والتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة السمراء؛ من خلال مشروعات عديدة يتم تنفيذها على الأرض فى مجال المياه والمناخ.

ولفت إلى حرص مصر على تقديم التدريب وبناء القدرات لإعداد الكوادر الفنية في العديد من المجالات الخاصة بإدارة المياه، وإيفاد الخبراء الفنيين في مجال تخطيط وتحسين إدارة الموارد المائية، وإعداد السياسة المائية لجمهورية زيمبابوي.

ومن جهته؛ أعرب  فانجليس عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلا البلدين، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه مصر لجمهورية زيمبابوي في كافة المجالات، مع رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التكيف مع تغير المناخ وإدارة المياه بكفاءة ومعالجة وإعادة استخدام المياه.

الأمكاو AWARe الدكتور سويلم المنتدى العالمى العاشر للمياه التغيرات المناخية زيمبابوي استخدام المياه التنمية المستدامة بالقارة السمراء م وزير الموارد المائية والرى

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