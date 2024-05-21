مدير "تعليم القاهرة" يتابع اليوم الخامس لامتحان الشهادة الإعدادية

تابع أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم الخامس لامتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

رافق وكيل تعليم القاهرة إبراهيم سرحان وكيل إدارة المطرية ومجدى منير أحمد رئيس اللجنة مدرسة براعم الايمان - التابعة للإدارة والتى تضم ٢٠٢ طالبًا على ١٤ لجنة. موزعة ١١١ بنين فى ٨ لجان، ٩١ بنات فى ٦ لجان.

واطمأن مدير المديرية من الطلاب على مستوى الإمتحان بمادة الجبر فترة أولى من ٩: ١١ صباحًا

وأكد وكيل تعليم القاهرة على الإلتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة للعملية الإمتحانية، لافتًا إلى أنه تم التنبيه عل السادة العاملين على اللجان بتوفير الهدوء داخل اللجان مع التأكد بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان.

وشدد موسى على ضرورة التحلى بالدقةوالانضباط الكامل مع ضبط النفس وتوفير الهدوء وتقديم الدعم الكامل للطلاب حتى تسير الامتحانات بسهولة ويسر.

والتقى مدير المديرية مع بعض أولياء الامور أمام اللجنة وطمأنهم وأوضح لهم أنه لم ترد أى شكاوى لغرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف عمليات الإدارات بشأن إمتحان اليوم.

كان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى٢٠٢٣- ٢٠٢٤ بعدد من مدارس العاصمة من بينها مدرسة تحيا مصر ١ بحى الأسمرات للإطمئنان على سير الامتحانات، حيث يؤدى ٢٠١٣٧٢ طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية ) فى ٨٠٠٧ لجنة، من بينهم ١٩٠٣٧٧ طالب وطالبة بالاعدادية العامة ( ٩٦٣٢٢ طالب، و٩٣٥٥٥ طالبة)، و٤١٣ طالبًا وطالبة بالاعدادية المهنية، و١٢٣ طالبًا وطالبة بالاعدادية الرياضية، و٨٢ طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و٥٧ طالبًا وطالبة مكفوفين، و٣٠٤٨ طالبًا وطالبة دمج، كما تضم لجنة مستشفي ٥٧٣٥٧ ( ١١ ) طالبًا وطالبة، والدولية ٩٩٠٤ طالبًا وطالبة.

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون اي معوقات أو شكاوى حيث يؤدي الطلاب اليوم إمتحان اللغة العربية، مضيفًا أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، وتوافر المراوح والتهوية الجيدة ومبردات المياه بكل المدارس.



وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الإمتحانات ورفع جميع الاشغالات من حولها.



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