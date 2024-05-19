"تعليم القاهرة" تعقد ورشة تقدير الدرجات لامتحان الشهادة الإعدادية

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ورشة عمل للتأكيد على ضوابط وآليات التصحيح لمادة اللغة الإنجليزية.

واجتمعت غالية عبد الفتاح موجه عام اللغة الإنجليزية بالمديرية اليوم الأحد بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية، اجتماعًا مع الموجهين الأوائل لمادة اللغة الإنجليزية بالإدارات التعليمية، بحضور حنان القاضي موجه أول مركزى بالمديرية

وأشارت إلى أن ورقة الأسئلة جاءت واضحة من حيث الطباعة موزعة على صفحتين متقابلتين ولا يوجد أخطاء فى الطباعة.

وشملت الأسئلة جميع جزئيات المنهج وكانت متنوعة تقيس كل مجالات المعرفة من تذكر وفهم وتطييق وقياس القدرات العقلية طبقا لمواصفات الورقة الإمتحانية، وجاءت مناسبة للوقت المحدد مع وجود وقت للمراجعة.

معاير التصحيح

وأكدت ضرورة الالتزام بتعليمات تقدير درجات الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية في التقدير باعتباره مسئولية الموجه الأول كليا وجزئيا، والاجتماع مع رؤساء الحجرات لإعطاء التعليمات الخاصة بعملية التقدير وإعطاء إحصاء تقريبى بنسبة النجاح للعينات العشوائية ( عدد 2 مظروف) فى بداية التقدير.

وشددت على ضرورة التنبيه على مقدرى الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسند إليهم وتم إثباته فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التقدير والمتابعة المستمرة لأداء المصحيحين لمعرفة وتحديد سير عملية التقدير.

وأشارت إلى ضرورة الاطلاع على نموذج الإجابة جيدا مع الالتزام الكامل به وبتوزيع الدرجات وقواعد التقدير خاصة الأسئلة المقالية.

والتقدير بالقلم الأحمر والمراجعة بالقلم الأزرق ويوضع الخط الاحمر تحت الخطأ فقط وتدون الدرجة المخصصة لكل سؤال فى الفراغ الموجود فى نهاية السؤال داخل الكراسة مع التوقيع بالإسم ويتم تفقيط الدرجة باللغة العربية.

وشددت على التأكيد بوضع جزئيات درجة إجابة السؤال فى مكان خالى من الكتابة وتكتب الدرجة الكلية بسط ومقام.

ونوهت بأنه يقوم المراجع بمراجعة الأظرف التى تم تقديرها مع التوقيع على كل ظرف بما يفيد إتمام عملية المراجعة.

وأشارت إلى التحقق من سلامة توزيع أجزاء الدرجة طبقًا لنموذج الإجابة والتأكيد من تقدير جميع أجزاء إجابة الطالب عن السؤال.

ولفتت إلى أنه فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب ( متروك) وليس ( صفر) فكلمة صفر تعنى أن الإجابة خطأ.

IMG-20240519-WA0025

IMG-20240519-WA0024

IMG-20240519-WA0023