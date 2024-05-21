مصطفى أبوزيد: التوترات بالشرق الأوسط زادت من أعداد اللاجئين فى مصر

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، ، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التوترات في منطقة الشرق الأوسط زادت من أعداد اللاجئين في مصر.

وأضاف الدكتور مصطفى أبوزيد، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة extra news، أن مصر تستضيف 9ملايين ضيف على أراضيها يشكلون عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة.

برنامج الشاهد "الموسم السادس"

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد"، والذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.