عاجل.. استشهاد 12 فلسطينيا فى قصف عسكرى إسرائيلى على بيت لاهيا

استشهد ما لا يقل عن 12 فلسطينيا، أمس الإثنين، في قصف عسكري إسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفقا لمسؤولين صحيين محليين.

وقال متحدث باسم مستشفى كمال عدوان المحلي لشبكة “CNN”، إن الغارات أصابت أيضًا 10 أشخاص. ويقول السكان وعمال الإنقاذ إن حوالي 10 أشخاص آخرين محاصرون تحت أنقاض المباني التي سويت بالأرض في الهجوم.

يُظهر مقطع فيديو لشبكة “سي إن إن”، لما بعد الحادث الهيكل العظمي الخرساني للمباني المدمرة، مع تمزق جدران كاملة في عدة طوابق. تتساقط ألواح حجرية وقضبان معدنية من سطح المبنى بينما يتجمع الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيون بالقرب من الموقع. بينما يبحث آخرون في الحطام عن ناجين.

وشوهدت سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تتحرك ببطء على طول الطرق المهدمة، في لقطات تم تصويرها لشبكة سي إن إن. وقام عمال الإنقاذ والمواطنون بالحفر وسط قطع الخرسانة المكسورة. وفي أحد المشاهد، لجأت أطقم الطوارئ إلى استخدام حبل لسحب جثة امرأة ملفوفة في بطانية.

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، منذ هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حماس، إلى استنفاذ الإمدادات الحيوية وتدمير الطرق السريعة الرئيسية.

وقال فارس عفانة، مدير الإسعاف والطوارئ في شمال غزة، لشبكة CNN، إن عمليات الطوارئ “صعبة للغاية بسبب تضاؤل ​​المعدات”.

وقال رجل تحدث إلى شبكة CNN من مكان الحادث، إن هناك أطفالًا محاصرين تحت منزل عائلة الكحلوت المدمر.