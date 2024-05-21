الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير ألمانى يرجح سقوط طائرة رئيسى بسبب "أنظمتها القديمة"

حادث مروحية الرئيس
حادث مروحية الرئيس الإيراني

رجّح خبير ألماني في تحليل البيانات أن تكون طائرة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، قد سقطت بسبب أنظمتها القديمة التي لا تستطيع التأقلم مع الظروف الصعبة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن الخبير جوليان روبكة قوله، إن المروحية قد تكون اصطدمت في جبل بسبب قدم معداتها، التي لا تسمح لها بـ"الطيران الأعمى".

وتوقع روبكة أن الطائرة التي لا تستطيع التحليق إلا فوق التضاريس الواضحة، قد تكون اصطدمت بالجبل؛ بسبب عدم قدرتها على الاستعانة بأنظمة الملاحة خلال الظروف الجوية الصعبة.

وقال: التضاريس الصعبة وعدم الرؤية بسبب الضباب جعلا الملاحة صعبة، وعلى ارتفاع 2250 مترا اصطدمت المروحية بأحد الجبال".

وأشار إلى أن "المروحيتين المصاحبتين للرئيس ربما لم تلاحظا سقوطه من الموكب، ولم تكتشفا ذلك إلا عند وصولهما إلى وجهتهما".

وكانت مروحية الرئيس الإيراني أمريكية من طراز "بيل 212" صممت في عام 1994.

وكانت مروحية رئيسي اختفت عن الرادار بعد ظهر الأحد أثناء تحليقها فوق منطقة شديدة الانحدار تغطيها الغابات، في ظروف جوية صعبة مع هطول أمطار وضباب كثيف.

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