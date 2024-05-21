عاجل.. مراسل "في المساء مع قصواء": تصاعد حدة القصف بشمال غزة (فيديو)

أفاد محمد زهران، مراسل برنامج "في المساء مع قصواء"، بأن منطقة شمال قطاع غزة تشهد أعنف الهجمات من قبل الطيران والزوارق الحربية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن جباليا تعرضت لهجوم شرس نتيجة للتحركات العسكرية البرية.

وذكر زهران، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر قناة سي بي سي، إن قوات الاحتلال تسعى لفرض سيطرتها على مخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى.

وأكد أن استهداف بيت لاهيا أدى إلى تعطيل منظومة الدفاع المدني والخدمات الصحية، بعد أن استهدفت الغارات مراكز الدفاع المدني، لافتا إلى أن الوضع في شمال القطاع يزداد تعقيدًا، ويعتبر الأشد خطورة.

وفي سياق متصل، تعرضت مدينة رفح لقصف مكثف، خصوصًا في المناطق الغربية، حيث دفع الاحتلال بكتيبة عسكرية كاملة، ولا يزال هناك حوالي 400 ألف فلسطيني يعيشون في ظروف النزوح داخل المدينة.