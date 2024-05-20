الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الكونتينر" في رحلة لاستكشاف خطوات تجميع السيارات من الصفر إلى اختبار السرعة والثبات

الكونتينر
الكونتينر

عرض برنامج "الكونتينر" الذي يقدمه الفنان أحمد داوود، عبر قناة dmc، رحلة داخل المصنع لاستكشاف خطوات تجميع السيارات من الصفر إلى اختبار السرعة والثبات. 

من جانبه قال المهندس وليد فتحي، مدير مصنع نيسان مصر، نصنع 25 ألف سيارة في السنة، لافتًا إلى أنه منذ بداية المصنع وحتى اليوم تم تصنيع 300 ألف سيارة. 

وأوضح أنه في منطقة اللحام، يتم تجميع أجزاء السيارة للخروج بهيكل السيارة كصاج كامل قبل الدخول على مرحلة الدهان، وفي منطقة اللحام يتم لحم كل أجزاء الصاج مع بعضها البعض. 

وأشار إلى أن نسبة التصنيع المحلي في Nissan Sony، تم الوصول إلى نسبة 52%.

وبين أنه بعد مرحلة اللحام تدخل السيارة في مرحلة الدهان، ثم تأتي مرحلة تركيب الأجزاء الداخلية للسيارة، مثل تركيب الكراسي والضفائر وفرش الباب.

وأشار إلى أن 100% من الانتاج يخضع لاختبارات.

الكونتينر أحمد داوود تصنيع السيارة صناعة السيارة

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