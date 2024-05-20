أستاذ القانون الدولى يفند قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه

أفاد الدكتور حاتم العبد، الأستاذ في القانون الدولي، بأن المحكمة الجنائية الدولية طلبت إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، بالإضافة إلى قادة حركة حماس.

وأوضح العبد، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، أن هذا الطلب يهدف إلى خلق توازن يمتص غضب الدول الغربية الداعمة لإسرائيل.

وأكد "العبد" أن الأعمال التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تشكل جرائم حرب تتنافى مع المعاهدات الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة، ورغم عدم حيادية مجلس الأمن، إلا أنه قد أدان إسرائيل في عدة مناسبات بسبب اعتداءاتها على الفلسطينيين الأبرياء.

وتابع مشيرًا إلى أن رفض حركة حماس لقرارات المحكمة الجنائية يعد أمرًا متوقعًا، نظرًا لكونها حركة مقاومة تسعى للدفاع عن شعبها، ويكفل القانون الدولي حق المقاومة في حمل السلاح ضد أي احتلال.