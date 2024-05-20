الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان يكشف تفاصيل المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

الدكتور هيثم أبو
الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية

أوضح الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، تفاصيل مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، قائلًا: "أهنئ المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها الأحكام حتى لو أخذت بعض الوقت، معقبًا: "كنا نتوقع صدور مثل هذه الأحكام بهذا الشكل لأنه لا يمكن للمحاكم الدولية أن تقف على حياد مكتوفة الأيدي".  

وأضاف أبوسعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت عبر قناة اليوم: أن هذا القرار على المستوى القضائي أعاد الاعتبار إلى كل القوانين الدولية المرئية الإجراء، كما أنه أعاد تسليط الصوت على عودة البحث الجدي في قضية حل الدولتين بأنه لا يمكن القفز فوقه". 

وأشار إلى أن المحكمة من خلال إصدار مثل هذه القرارات، أوضحت أنه لا يوجد أي شخص مهما على شأنه فوق السلطات الدولية. 

رئيس البغثة الأممية لحفوف الإنسان المحكمة الجنائيىة اعتقال نتنياهو

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