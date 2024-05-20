أفواه جائعة.. ما سر نقص ألبان الأطفال في الأسواق المصرية؟

في زقاق ضيق بأحد أحياء المدينة الفقيرة، تملأ أصوات بكاء رضيعة صغيرة الليل الحالك وتحاول الأم "يائسة" هدهدة طفلتها الجائعة؛ للتهدئة من روعها، لكن لبنها الفقير لا يكفي لإشباع جوعها المتواصل وفي لحظة يائسة، يغادر الأب البيت متسللًا في العتمة باحثًا عن قطرة لبن تروي عطش ابنته الرضيعة.

فتتوالى خطواته الحائرة بين الصيدليات المجاورة وهو يأمل العثور على علبة لبن بأي ثمن، لكن كل محاولاته تصطدم بإجابة واحدة قاتلة "غير متوفر"، فيما يرن صوت البكاء المتواصل للرضيعة في رأسه بكل خطوة، يكابد الأب في رحلة محمومة للبحث عن قطرة لبن تنقذ ابنته من جوعها المرير تلك الليلة

تلك القصة ستجدها منتشرة تلك الفترة، وذلك بعد الإعلان عن مواجهة السوق الصيدلي لأزمة نقص الألبان الصناعية، والتي على أثرها تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن أزمة نقص ألبان الأطفال، وتأثير اختفائها من السوق على الأمن القومي للبلاد.

منذ ذلك الوقت، انتشرت مجموعات عبر "فيسبوك" لبيع الألبان الصناعية، ورغم أن سعره في المراكز الصحية التي يُباع بها بمبلغ لا يزيد عن 5 جنيهات، لكن الأسعار عبر تلك المنشورات تخطى الـ100 جنيه وبمجرد نزول المنشور تنهال التعليقات على صاحبه "محتاجه ضروري"، فما سر نقص ألبان الأطفال في الأسواق؟

شعبة الأدوية: اللبن المصري سيغزو السوق قريبًا

وأرجع علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، نقص لبن الأطفال في مصر إلى تغيير موزع المورد الأجنبي الأكثر مبيعًا "بيبيلاك" بسبب تعثر الوكيل الحالي، متوقعًا توافر اللبن قريبًا بعد بدء الوكيل الجديد الاستيراد وزيادة الشركات المنافسة لوارداتها.

وأوضح عوف أن استهلاك مصر 50 مليون علبة سنويًا، منقسمة بين الصحة التي توزع نصفها بـ5 جنيهات، فيما تستورد 4 شركات كبرى 25 مليون علبة من لبن الأطفال من الخارج والتي تبيع النصف الآخر بأكثر من 300 جنيه.

ولفت رئيس شعبة الأدوية إلى توجيهات الدولة لـ"لاكتو مصر" وهى الشركة المصرية الوحيدة المصنعة للبن الأطفال عام 2017 لزيادة الإنتاج، مستبعدًا أن تكون الأزمة لصالحها موضحًا أنها مؤقتة بسبب تعثر موزع المستورد.

وأكد أنه في وقت قريب سيشهد السوق كميات كبيرة من الألبان الصناعية، وسيكون اللبن المصري أيضًا متوفرًا - بعد الحصول على موافقة هيئة سلامة الغذاء على طرحه في الأسواق- بنفس سعر وجودة المستورد وبأسعار تنافسية.

المتحدث باسم "الصحة": لدينا رصيد من ألبان الأطفال يكفي 6 شهور

بحسب تصريحات سابقة للدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة، أوضح أنه تم توفير 1129 منفذ لتوزيع ألبان الأطفال المدعمة، وزيادة عدد علب الأطفال المدعمة سنويًا لتصل إلى 20.4 مليون علبة، وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي ليبلغ 5 ملايين علبة، وتوفير رصيد يكفي لمدة 6 شهور.

وحلًا للأزمة المتكررة، أوضح أنه تم إنشاء مصنع "لاكتو مصر" بتكلفة 200 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 35 مليون علبة سنويًا وليكون أكبر مصنع لإنتاج الألبان على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا.

وطبقا للقرار الوزاري رقم 637 لسنة 2016، يتم صرف 6 عبوات شهريا للطفل في المرحلة الأولى و5 عبوات في المرحلة الثانية، وتفاوت حصص التوزيع ببعض الأماكن لا يتعارض مع نصيب الطفل من الحصة المستحقة له.

وحفاظًا على الرقابة، يشير القرار إلى بدء الوزارة في مرحلة أولى لميكنة منافذ صرف الألبان البالغ عددها 1271 منفذ منذ بداية هذا العام لضمان وصول الألبان إلى مستحقيها.

القرار الوزاري رقم 562 لسنة 2016