الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة موظفة ببنك بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية في المنيا، مجهوداتها لكشف ملابسات عثور أهالي مركز بني مزار، على جثة فتاه تبلغ من العمر 25 عاما، مصابة بحروق متفرقة وملقاه داخل مقابر الشيخ عطا بمركز بني مزار في المنيا، في ظروف غامضة.

وأكدت التحريات الأولوية التي أجراها  فريق البحث الجنائي والأهالي هوية الفتاه التي تمت خطوبتها قبل شهور من الحادث وأن الجثة لفتاه تدعى منة رفعت محمد، 25 سنة، تعمل بإحدى البنوك الخاصة، مقيمة بقرية الشاق بمركز بني مزار، وكانت برفقة زميلتها أثناء التردد على أحد البنوك، حيث اختفت، وبحوزتها إيصالات أمانة متعلقة بقروض منح لمواطنين.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، بلاغا من اهالي مركز بني مزار، شمال المنيا، بالعثور على جثة فتاة ملقاة بمقابر الشيخ عطا التابعة لمركز بني مزار، مصابة بحروق متفرقة بالجسم.

انتقل فريق البحث الجنائي بمركز بني مزار، برئاسه المقدم حسن ابو طالب، رئيس مباحث شمال المنيا، بإشراف اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، واللواء اشرف عبدالمالك، حكمدار الشمال، إلى موقع البلاغ وتبين أن الجثة لفتاه في العقد الثالث من العمر، ومصابة بحروق متفرقة بالجسم.

مركز بني مزار جثة فتاة المنيا مدير امن المنيا

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