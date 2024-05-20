الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسيرة تركية تشترك فى عمليات البحث عن المروحيّة الرئاسية الإيرانية (فيديو)

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

دخلت طائرة تركية من دون طيار مجهزة بمعدات الرؤية الليلية الأجواء الإيرانية، من أجل الاشتراك في البحث عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وفقا لـ "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، عن تخصيص مسيرة من طراز أقنجي ومروحية مزودة برؤية ليلية للبحث عن مروحية الرئيس الإيراني.

وذكرت هيئة الطوارئ التركية، أن إيران طلبت عبر وزارة الخارجية التركية تزويدها بمروحية ذات رؤية ليلية للمساعدة في عملية البحث عن الطائرة الرئاسة المفقودة.

وأكدت هيئة الطوارئ التركية: "أرسلنا لإيران طاقما مكونا من 6 مركبات و32 خبيرا بالبحث والإنقاذ في المناطق الجبلية".

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