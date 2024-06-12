الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة الأقصر يشارك فى لجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر جامعة جنوب الوادى

لجنة اختيار القيادات
لجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر جامعة جنوب الوادي

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في لجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر جامعة جنوب الوادي بقنا بحضور الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محفوظ عبدالستار نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الغردقة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حماد مصطفى الأستاذ بكلية الحقوق جامعة أسيوط.

واستمعت اللجنة للخطط التطويرية من المتقدمين لمنصب أمين عام الجامعة، ومديري عموم (الإدارة الهندسية، ونظم المعلومات والتحول الرقمى والتخطيط الاستراتيجي، والحسابات والموازنة) حيث يجري اختيار القيادات الإدارية بالجامعة وفقًا لمعايير الخبرة الوظيفية والكفاءة، والقدرة علي الابتكار وتحقيق الإصلاح الإداري الذي تسير فيه جامعة جنوب الوادي.

لجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر جامعة جنوب الوادي
لجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر جامعة جنوب الوادي
لجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر جامعة جنوب الوادي
لجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر جامعة جنوب الوادي
لجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر جامعة جنوب الوادي
لجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر جامعة جنوب الوادي
لجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر جامعة جنوب الوادي
لجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة الأقصر جامعة جنوب الوادي جامعة أسوان الغردقة جامعة أسيوط

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