موجة حر وعواصف رعدية تضرب الصين وسط تحذيرات من "الأسوأ"

أطلقت الصين، أمس الثلاثاء، تحذيرات جراء موجة حر في أجزاء واسعة من شمال البلاد، تضم العاصمة بكين، حيث تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية.

وتُعتبر الحرارة المرتفعة في الصين أمرًا معتادًا على مشارف فصل الصيف، خصوصًا في المناطق القاحلة في غرب البلاد وجنوبها. وكذلك اعتاد سكان بكين في الشمال على الحر في هذا الوقت من العام.

لكن في الأشهر الأخيرة واجهت البلاد ظروفًا مناخية قاسية، ودرجات حرارة استثنائية محليًا تفاقمت بسبب تغير المناخ، وفقًا لعلماء.

وفي بكين، صدر تحذير باللون البرتقالي من حرارة مرتفعة حتى الخميس، ويُعد اللون البرتقالي ثاني أسوأ فئة تصدرها هيئة الأرصاد الجوية الصينية للتنبيه من ارتفاع درجات الحرارة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أعلى حرارة سجلت، الثلاثاء، في العاصمة الصينية بلغت 40.3 درجة مئوية في الضواحي الغربية الكبيرة على بعد 50 كيلومترًا من وسط المدينة.