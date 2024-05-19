الجندي: نشهد معاصي مستجدة "تخليني أقول لما يظهر المسيح الدجال هيعمل إيه"

قال الشيخ خالد الجندي، إن هناك معاصي مستجدة لم تظهر من قبل، لدرجة تخليني أقول لما المسيح الدجال هيظهر هيعمل إيه.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي": "سيدنا إبراهيم في لحظة من اللحظات وقف يستغفر لأبيه، وقال له (سأستغفرن لك ولا أملك لك من شئ)، والصحابة استعادوها لما طلبوا من سيدنا محمد أن يستغفر لأبائهم".

هناك محاولة لاغتيال الرموز الدينية معنويا

وتابع: "النبي قالهم لا مينفعش فقالوا لهم الصحابة اشمعنى سيدنا إبراهيم فنزل فيها الآية (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه)، وده يخلينا نقول إنه لو كانت السوشيال ميديا موجودة وقت سيدنا إبراهيم كانوا صوروه وهو بيستغفر وكانوا قالوا بصوا شوفوا النبي بتاعكم بيستغفر لأبوه المشرك".

وأكد أن مايحدث الآن حملة شرسة ومحاولة للاغتيال المعنوي لكل الرموز الدينية، لإفساح الطريق للنسخة اللادينية في محاولته لهدم لكل الثوابت، قائلا: "غير مسموح للتشويه ومايحدث الآن تشويه الوعي وتزييف الحقائق، ونحن نرحب بالنقاش ولانرحب بتزييف الحقائق".