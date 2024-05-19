الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجندي: نشهد معاصي مستجدة "تخليني أقول لما يظهر المسيح الدجال هيعمل إيه"

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، إن هناك معاصي مستجدة لم تظهر من قبل، لدرجة تخليني أقول لما المسيح الدجال هيظهر هيعمل إيه.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي": "سيدنا إبراهيم في لحظة من اللحظات وقف يستغفر لأبيه، وقال له (سأستغفرن لك ولا أملك لك من شئ)، والصحابة استعادوها لما طلبوا من سيدنا محمد أن يستغفر لأبائهم".

هناك محاولة لاغتيال الرموز الدينية معنويا 

وتابع: "النبي قالهم لا مينفعش فقالوا لهم الصحابة اشمعنى سيدنا إبراهيم فنزل فيها الآية (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه)، وده يخلينا نقول إنه لو كانت السوشيال ميديا موجودة وقت سيدنا إبراهيم كانوا صوروه وهو بيستغفر وكانوا قالوا بصوا شوفوا النبي بتاعكم بيستغفر لأبوه المشرك".

وأكد أن مايحدث الآن حملة شرسة ومحاولة للاغتيال المعنوي لكل الرموز الدينية، لإفساح الطريق للنسخة اللادينية في محاولته لهدم لكل الثوابت، قائلا: "غير مسموح للتشويه ومايحدث الآن تشويه الوعي وتزييف الحقائق، ونحن نرحب بالنقاش ولانرحب بتزييف الحقائق".

الجندي خالد الجندي المسيح الدجال المعاصي تزييف الحقائق

مواد متعلقة

نصيحة مهمة من الشيخ خالد الجندي إلى الأباء والأمهات

الأكثر قراءة

محمد مخبر رئيسًا مؤقتًا لإيران عقب تحطم مروحية "رئيسى" ووفاته

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

بعد حادث طائرة الرئيس الإيرانى.. حالة من القلق بسبب توقعات ليلى عبداللطيف

"القاهرة الإخبارية": بعض جثث طائرة "رئيسى" احترقت ولا يمكن التعرف على هويتها

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 20 مايو 2024 بالبنوك

الهلال الأحمر تؤكد العثور على جميع الجثامين على متن مروحية الرئيس الإيرانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

صور

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا