نصيحة مهمة من الشيخ خالد الجندي إلى الأباء والأمهات

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة مهمة لكل أم وأب، حول التربية السليمة للأبناء، قائلا: "علّموا أولادكم تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة قبل فوات الآوان".

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، حول فقه الأسرة: الزواج الثاني إذا كان له ضرورة مع القدرة ليس حرامًا،

والطلاق ليس مذمَّة، وابن عمة البنت أو ابن عمها ليس أخاها والخلوة بالخاطب ليست مشروعة.. وزواج الأرملة لا يُعارض الوفاء للمرحوم وضرب النساء عار".

وعن فقه الملبس، أكد أن الحجاب فريضة، والبنطال الضيق للمرأة ليس حلالًا.

وفي فقه المعاملات، شدد على أن أخذ العوض مقابل الخطأ ليس عيبًا ولاحرامًا وطلب الحق من آكله ليس قلة أدب.. ورد المظلمة ليس خطأً، والاعتذار ليس ضعفًا.. وقبول العذر ليس تهاونًا.. والتنازل ليس جُبنًا.. والتغافل ليس جهلًا.. والاختلاف ليس خيانة.. وطاعة الوالدين عبادة.. والكبير ليس على صوابٍ دائمًا، والصراحة ليست بجاحة.

وفي فقه الوطن، نوه إلى أن الدعاء لوليّ الأمر ليس نفاقًا.. والولاء للوطن ليس عنصرية

وفى فقه الدين، أشار إلى أن الولاء للدين ليس طائفيّة.. واحترام المنطق ليس رفضًا للدين، والتساؤل ليس جحودًا ولا إنكارًا والشيخ ليس معصومًا، والسُّنّة ليست تشددًا، والتديّن ليس تخلُّفًا، ووقوع البلاء ليس علامةً على غضب الله، والصدقة ليست الباب الأوحد في الطاعة، والدنيا ليست نهاية المطاف، والموت عتبة للانتقال للآخرة، والأخوّة ليست بدوام المجالسة، وشرب الخمور كبيرة، وتعاطي الحشيش كشرب الخمر،

والغش في الامتحانات خيانة، والرشوة تدخل صاحبها جهنم، والصبر ليس معناه الخنوع، والزهد ليس معناه الفقر.

وفي فقه الشراء والبيع: قال: "كثرة المال ليست دليلًا على محبة الله، والفقر ليس علامة على المعصية، والصدقات مكفرة للخطايا، واحتكار السلع ليس حلالًا، والتلاعب بالأسعار سرقة، وجودة العمل فريضة، وإخفاء عيوب المبيع غش.