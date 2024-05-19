الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الباز: الدوائر الرسمية بطهران لديها خبر مؤكد عن وفاة الرئيس الإيرانى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن كل الأخبار وتغريدات المسئولين الإيرانيين تقول إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومن كانوا معه على  الطائرة من مسئولين كبار لقوا حتفهم.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن أحمدي نجاد الرئيس الإيراني السابق، استخدم تعبير استشهاد الرئيس الإيراني، مردفا أن  الدوائر الرسمية الإيرانية لديهم خبر مؤكد عن وفاة الرئيس الإيراني ومن معه.

ولفت إلى أن هذه التسريبات والتغريدات مقصود بها الداخل الإيراني لتمهيده للإعلان الرسمي عن خبر الوفاة.

اقرأ أيضًا:

من هم مرافقو الرئيس الإيرانى على المروحية التى هبطت اضطراريا فى غابات "ورزقان"؟

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وفاة الرئيس الإيراني الباز محمد الباز

الأكثر قراءة

محمد مخبر رئيسًا مؤقتًا لإيران عقب تحطم مروحية "رئيسى" ووفاته

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

بعد حادث طائرة الرئيس الإيرانى.. حالة من القلق بسبب توقعات ليلى عبداللطيف

"القاهرة الإخبارية": بعض جثث طائرة "رئيسى" احترقت ولا يمكن التعرف على هويتها

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 20 مايو 2024 بالبنوك

شديد الحرارة نهارًا.. حالة الطقس اليوم الإثنين 20-5-2024 فى مصر ودرجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

صور

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا