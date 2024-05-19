الباز: الدوائر الرسمية بطهران لديها خبر مؤكد عن وفاة الرئيس الإيرانى

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن كل الأخبار وتغريدات المسئولين الإيرانيين تقول إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومن كانوا معه على الطائرة من مسئولين كبار لقوا حتفهم.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن أحمدي نجاد الرئيس الإيراني السابق، استخدم تعبير استشهاد الرئيس الإيراني، مردفا أن الدوائر الرسمية الإيرانية لديهم خبر مؤكد عن وفاة الرئيس الإيراني ومن معه.

ولفت إلى أن هذه التسريبات والتغريدات مقصود بها الداخل الإيراني لتمهيده للإعلان الرسمي عن خبر الوفاة.

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