سعر الدولار اليوم الأحد 19-5-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم الأحد 19 مايو 2024 خلال التعاملات المسائية.. كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما شهد سعر الدولار تراجعًا طفيفًا وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري حيث بلغ نحو 46.79 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 19-5-2024 والعملات الأجنبية في البنوك

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وبلغ سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، استقرارًا أمام الجنيه المصري حيث بلغ نحو 46.79 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع في التعاملات المسائية في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الأحد في بنك مصر

في بنك مصر استقر سعر الدولار أيضًا خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الاحد

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 46.86 للشراء، 46.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الاحد

وفي البنك التجاري الدولي CIB، شهد الدولار اليوم الأحد الموافق 19 مايو استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليبلغ متوسط سعره نحو 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاحد

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاحد استقرارًا في التعاملات المسائية ليسجل 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاحد

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاحد الموافق 19 مايو 2024 خلال التعاملات المسائية سجل تباينًا والأسعار جاءت كالآتي:

سجل سعر الدولار نحو 46.79 جنيه للشراء، و46.92 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 50.78 جنيه للشراء، و51.00 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.47 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.43 جنيه للشراء، و59.57 جنيه للبيع.