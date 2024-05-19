الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم الأحد 19-5-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19 مايو 2024 خلال التعاملات المسائية.. كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما شهد سعر الدولار تراجعًا طفيفًا وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري حيث بلغ نحو 46.79 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 19-5-2024 والعملات الأجنبية في البنوك

موقع "الدستور" يقدم خدمة إخبارية على مدار اليوم لمعرفة آخر تحديث لسعر صرف الدولار والعملات الأجنبية لحظة بلحظة.

وبلغ سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، استقرارًا أمام الجنيه المصري حيث بلغ نحو 46.79 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع في التعاملات المسائية في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الأحد في بنك مصر

 في بنك مصر استقر سعر الدولار أيضًا خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الاحد

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 46.86 للشراء، 46.96 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 19 مايو 2024 في البنوك

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الاحد

وفي البنك التجاري الدولي CIB، شهد الدولار اليوم الأحد الموافق 19 مايو استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليبلغ متوسط سعره نحو 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاحد

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاحد استقرارًا في التعاملات المسائية ليسجل 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاحد

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاحد الموافق 19 مايو 2024 خلال التعاملات المسائية سجل تباينًا والأسعار جاءت كالآتي: 

سجل سعر الدولار نحو 46.79 جنيه للشراء، و46.92 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 50.78 جنيه للشراء، و51.00 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.47 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.43 جنيه للشراء، و59.57 جنيه للبيع.

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 19 مايو 2024 في البنوك

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