التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 18-5-2024 في البنوك المصرية

وفقا لتحديث البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 18 مايو 2024 خلال التعاملات المسائية استقرارًا ليبلغ متوسط سعره نحو 46.85 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 2024 والعملات الأجنبية في البنوك

ونتيجة لما سبق ذكره، يقدم موقع "الدستور" خدمة إخبارية على مدار اليوم لمعرفة آخر تحديث لسعر صرف الدولار والعملات الأجنبية لحظة بلحظة.

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 18 مايو 2024، استقرارًا أمام الجنيه المصري حيث بلغ نحو 46.85 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع في التعاملات المسائية في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار السبت في بنك مصر

شهد الدولاراستقرارًا في بنك مصر خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم السبت

في التعاملات المسائية، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 46.86 للشراء، 46.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم السبت

وفي البنك التجاري الدولي CIB، شهد الدولار السبت الموافق 18 مايو استقرارًا خلال التعاملات المسائبة ليبلغ متوسط سعره نحو 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم السبت

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم السبت استقرارًا في التعاملات المسائية ليسجل 46.86 جنيه للشراء، 46.96 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 سجل تباينًا في التعاملات المسائية جاء كالآتي:

سجل سعر الدولار نحو 46.85 جنيه للشراء، و46.94 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 50.89 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.49 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 58.28 جنيه للشراء، و59.42 جنيه للبيع.

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