التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز في افتتاح الأسبوع الـ24 لدوري نايل

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز التي ستنطلق في السادسة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية، في افتتاح الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دوري نايل وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى.. أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع.. حمدي النقاز – محمد عمار – محمد دسوقي – عبد الكريم مصطفى

خط الوسط..عبد الرحمن مجدي – عماد حمدي – هشام محمد

خط الهجوم..إيريك تراوري – خالد النبريص – نادر فرج

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد فوزي وحاتم سكر وعصام صبحي ومحمد حسن ومحمد عبد السميع وباسم مرسي وعمر الساعي وعبد الرحمن الدح ومروان حمدي.

كما أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من ..

حراسة المرمى.. شريف إكرامي

خط الدفاع.. محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي

خط الوسط..مصطفى فتحي – مهند لاشين – إبراهيم بلاتي توريه – رمضان صبحي

خط الهجوم..إبراهيم عادل – فيستون ماييلي .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد ميهوب وكريم حافظ وأحمد توفيق ومحمود دونجا ووليد الكرتي ومحمود زلاكة وفخري لاكاي ودودو الجباس ومروان حمدي.

ويحتل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من ستة انتصارات و8 تعادلات وتسع هزائم وسجل 23 هدفا ودخل مرماه 25 هدفا.

ولم يخسر الإسماعيلى في آخر ثلاث مباريات وجمع منها سبع نقاط بالفوز على فاركو والداخلية والتعادل مع طلائع الجيش

وينفرد بيراميدز بصدارة جدول دورى نايل برصيد 47 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة مع سموحة والأهلي والزمالك وحقق بيراميدز 14 انتصارا وتعادل خمس مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 31 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا.

يدير المباراة طارق مجدي ويساعده سامي هلهل وهاني خيري ومعهم خالد جمال الغندور حكما رابعا ومحمود البنا حكم فيديو ويوسف البساطي مساعد حكم فيديو.