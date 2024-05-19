الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئیس "العاصمة الإداریة" يشارك في المؤتمر العقاري لمؤسسة أخبار اليوم

شارك المھندس خالد محمود عباس، رئیس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإداریة للتنمیة العمرانیة في النسخة الرابعة من مؤتمر أخبار الیوم العقاري، والذي تم تنظیمه تحت رعایة الدكتور مصطفى مدبولي رئیس مجلس الوزراء المصري، بحضور عدد كبیر من مطوري العقار ورجال الأعمال والمستثمرین.

خالد عباس: العاصمة الإداریة من أفضل المدن الذكیة في العالم

جھود الحكومة المصریة لتعزیز وتنمیة القطاع العقاري

وتأتي ھذه النسخة من المؤتمر في إطار جھود الحكومة المصریة لتعزیز وتنمیة القطاع العقاري، الذي یعتبر أحد أھم قطاعات الاقتصاد المحلي ومحركًا للنمو الاقتصادي وتوفیر فرص العمل والاستثمار.

حمل المؤتمر عنوان "نتعاون للمستقبل"، وھو یھدف إلى مناقشة التحدیات التي تواجة القطاع العقاري المحلي، والتعرف على العوائق التي تعترض تقدمة، بالإضافة إلى التركیز على سبل التعاون والتعاطي مع ھذه التحدیات لتحقیق التنمیة المستدامة في ھذا القطاع الحیوي.

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خالد عباس: العاصمة الإدارية مخطط لها استيعاب 2 مليون نسمة خلال المرحلة الأولى


 

واحدة من أفضل المدن الذكیة في العالم

وخلال كلمتة في الجلسة الافتتاحیة، استعرض المھندس خالد محمود عباس أھم وأبرز الأعمال التي قامت بھا الشركة في جمیع المجالات خاصة مجال التنمیة المستدامة وكیف أصبحت العاصمة الإداریة الجدیدة واحدة من أفضل المدن الذكیة في العالم ولیس في منطقة الشرق الأوسط فقط، مؤكدًا أن الشركة حریصة على توفیر جودة حیاة عالیة للمواطنین، وأن الشركة أیضًا تسیر في اتجاه إنشاء وإدارة جمیع مرافق العاصمة الإداریة الجدیدة من خلال شراكات واستثمارات عالمیة بھدف تقدیم مستوى عالي وجودة حیاة وخدمات أفضل للمواطنین والزوار.

وفي ذات السیاق أشار خالد عباس الي ان الاستثمار في انشاء المرافق یتضمن محطات للصرف والكھرباء وتطبیق الخدمات الذكیة مثل عدادات الطاقة والإنترنت مع تحقیق التوازن بین الاستخدام المستدام للموارد وتعزیز البنیة التحتیة الذكیة والمستدامة Smart Infrastructure كما یشمل الاستفادة من الخبرات البشریة في إدارة المدینة بكل المستویات.

المھندس خالد محمود عباس رئیس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة العاصمة الإداریة الدكتور مصطفى مدبولي رئیس مجلس الوزراء المصري مطوري العقار

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