الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد عباس: العاصمة الإداریة من أفضل المدن الذكیة في العالم

خالد عباس من الحدث
خالد عباس من الحدث

شارك المھندس خالد محمود عباس، رئیس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإداریة للتنمیة العمرانیة في النسخة الرابعة من مؤتمر أخبار الیوم العقاري، الذي تم تنظیمه تحت رعایة الدكتور مصطفى مدبولي رئیس مجلس الوزراء، بحضور عدد كبیر من مطوري العقار ورجال الأعمال والمستثمرین.

تأتي ھذه النسخة من المؤتمر في إطار جھود الحكومة المصریة لتعزیز وتنمیة القطاع العقاري، الذي یعتبر أحد أھم قطاعات الاقتصاد المحلي ومحركًا للنمو الاقتصادي وتوفیر فرص العمل والاستثمار.


حمل المؤتمر عنوان "نتعاون للمستقبل"، وھو یھدف إلى مناقشة التحدیات التي تواجة القطاع العقاري المحلي، والتعرف على العوائق التي تعترض تقدمة، بالإضافة إلى التركیز على سبل التعاون والتعاطي مع ھذه التحدیات لتحقیق التنمیة المستدامة في ھذا القطاع الحیوي.


وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحیة، استعرض المھندس خالد محمود عباس أھم وأبرز الأعمال التي قامت بھا الشركة في جمیع المجالات خاصة مجال التنمیة المستدامة وكیف أصبحت العاصمة الإداریة الجدیدة واحدة من أفضل المدن الذكیة في العالم ولیس في منطقة الشرق الأوسط فقط، مؤكدًا أن الشركة حریصة على توفیر جودة حیاة عالیة للمواطنین، وأن الشركة أیضًا تسیر في اتجاه إنشاء وإدارة جمیع مرافق العاصمة الإداریة الجدیدة من خلال شراكات واستثمارات عالمیة بھدف تقدیم مستوى عالي وجودة حیاة وخدمات أفضل للمواطنین والزوار.

وفي ذات السیاق أشار خالد عباس، إلى أن الاستثمار في إنشاء المرافق یتضمن محطات للصرف والكھرباء وتطبیق الخدمات الذكیة مثل عدادات الطاقة والإنترنت مع تحقیق التوازن بین الاستخدام المستدام للموارد وتعزیز البنیة التحتیة الذكیة والمستدامة Smart Infrastructure كما یشمل الاستفادة من الخبرات البشریة في إدارة المدینة بكل المستویات.


وأعرب المھندس خالد عباس، عن سعادته بالمشاركة في فعالیات النسخة الرابعة من مؤتمر أخبار الیوم العقاري، موضحًا أن المؤتمر یضم العدید من المستثمرین والمطورین العقاریین من مختلف أطراف القطاع مما یتیح الفرصة لتحقیق عملیة تبادل الآراء والخبرات للمشاركین.


يذكر أن مؤتمر أخبار الیوم العقاري یعكس حرص الحكومة المصریة على دعم وتطویر قطاع العقارات في مصر، وتحقیق أھداف الدولة في زیادة المساحة المعمورة وتحفیز الاقتصاد المحلي وزیادة الاستثمار داخل ھذا القطاع.

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