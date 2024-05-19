خالد عباس: العاصمة الإدارية مخطط لها استيعاب 2 مليون نسمة خلال المرحلة الأولى

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن العاصمة الإدارية مخطط لها استيعاب 2 مليون نسمة كمرحلة أولية وتقوم الشركة بتولي مسئولية إدارة وتشغيل المدينة بالكامل.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة الأولى لـ«مؤتمر تحت عنوان «العقار بوابة جذب الاستثمار المباشر.. رأس الحكمة نموذجًا» يديرها المهندس أحمد صبور.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أن العاصمة الإدارية تستخدم معايير الاستدامة في حسن استخدام الأصول والموارد الحالية، موضحا أن المخطط العام للمشروع يختلف من مرحلة لأخرى حسب تنفيذ المرافق.

وأشار إلى أن فكرة المطور العام تحتاج إلى فكر وتخطيط مختلف بالإضافة إلى مزيد من الاستثمارات خاصة وأن العاصمة تقوم بتنفيذ محطة مياه شرب بقيمة تزيد على 45 مليار جنيه.