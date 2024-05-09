وزير الإسكان بسلطنة عمان والوفد المرافق له يزورون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

زار الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، أمس الأربعاء، مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، خلال زيارته الحالية لمصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع وزارة الإسكان المصرية، والاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، ويرافقه أشرف بن سلطان بن سيف المحروقي، رئيس مكتب الوزير، وإبراهيم بن حمود بن سالم الوائلي، المدير التنفيذي للاستراتيجية العمرانية، وهشام بن نجيب بن عمر الزبيدي، مستشار الوزير للتطوير العقاري، وأحمد بن سعود بن ناصر الكمياني، مدير عام الأراضي.

الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي يبدى إعجابه الشديد بجودة التخطيط والبناء وسرعة الإنجاز ومهارة التنفيذ

وأبدى الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، إعجابه الشديد بجودة التخطيط والبناء وسرعة الإنجاز ومهارة التنفيذ، موضحًا أن المحتوى المتميز الذي قدمته لنا الوزارة الموقرة وهيئاتها، اختصر لنا مشهدا واسعا وقصة طموحة نحو تنمية عمرانية قائمة على الاستدامة والابتكار، ممتدة من تاريخ مصر العريق ونحو مستقبل طموح بإذن الله.

واستهل وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، والوفد المرافق له، زيارتهم للعاصمة الإدارية الجديدة، بصحبة المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة، بالتجول فى منطقة الأعمال المركزية، والصعود إلى الطابق الـ74 لمشاهدة مشروعات العاصمة من أعلى نقطة في أفريقيا بالبرج الأيقونى، حيث استمعوا إلى شرح مفصل من رئيس جهاز العاصمة عن مختلف المشروعات التنموية التي تم ويجرى تنفيذها بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن منطقة الأعمال المركزية تضم 20 برجا، مقسمة كما يلى، 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمسطحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 مترًا، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 مترًا.

وأضاف، أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هى البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقًا للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقًا للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.

وواصل الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي ومرافقوه، زيارتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتجول بالحدائق المركزية "كابيتال بارك"، حيث أكد المهندس شريف الشربينى، أنها تعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، وتحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية.

واختتم وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، ومرافقوه، زيارتهم للعاصمة الإدارية الجديدة، بالتجول فى الفيلات المنفذة بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، والمقام على مساحة 885 فدانًا، حيث أوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة أنه يتم تنفيذه طبقًا لتصميم معمارى مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتى بوسط البلد بالقاهرة، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وجميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية، وغيرها.