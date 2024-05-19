ربيعة: لم نحسم اللقب بعد.. وسنبذل قصارى جهدنا فى الإياب

أكد رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سوف يبذل أقصى جهد ‏خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي المقرر لها مساء السبت المقبل ‏على استاد القاهرة.‏

وقال ربيعة إن الأهلي طوى صفحة مباراة الذهاب في تونس، ويسعى إلى حسم لقب دوري ‏الأبطال من القاهرة والاحتفال مع جماهير النادي التي سوف تحتشد في مدرجات استاد ‏القاهرة لدعم الفريق.‏

وأوضح مدافع الفريق أن الأهلي والترجي كان بينهما احترام مشترك في جولة الذهاب، وأن ‏كلا الفريقين يعلم نقاط القوة والضعف في الفريق الآخر، متمنيًا أن يكون التوفيق حليف ‏الأهلي في مباراة العودة.‏

واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد على أن هناك دوافع كبيرة للاعبي الأهلي للفوز بلقب ‏دوري الأبطال هذا الموسم، وأن الفريق سيقاتل في القاهرة لإسعاد جماهيره والاحتفال معهم ‏باللقب الـ12 في تاريخ النادي.‏