الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل مقترح بايدن يكشف عن أى تغيير بالموقف الأمريكى؟.. عبدالحليم قنديل يجيب

عبدالحليم قنديل
عبدالحليم قنديل

أوضح عبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، مدى تغير الموقف الأمريكي بعد مقترح جو بايدن لوقف إطلاق النار على غزة، قائلًا: "من وجهة نظر معينة قد نكون دخلنا في مرحلة التشطيب في الحرب على غزة؛ لأنه ليس بوسع الحملة الإسرائيلية العسكرية أن تفعل شيئًا مضافًا إلى ما فعلته من الإبادة الجماعية، فهي مستمرة في ذلك، وفي نفس الوقت وقائع القتال وجهًا لوجه تثبت دائمًا هزيمة الجيش الإسرائيلي". 

وأضاف عبدالحليم قنديل، خلال لقاءه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر قناة extra news، أنه لم يعد هناك حاجة لأدلة بأن اعترافات العدو قادة وجمهورًا حاسمة، لافتًا إلى أن 77% من الإسرائيليين في استطلاع رأي أجرته جريدة إيدوت أحرنوت، قالوا ببساطة" إسرائيل خسرت الحرب" بينما أمل 20% أن يتعدّل الموقف على طريقة نداءات نتنياهو واسطواناته المشروخة.

وأشار إلى أن الأهداف الأساسية لم تتحقق، ولم يتحقق أيضًا الهدف الخاص بتفريغ غزة من الفلسطينيين وتهجيرهم إلى خارج أراضيهم.

عبدالحليم قنديل وقف إطلاق النار الحرب على غزة مقترح جو بايدن

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