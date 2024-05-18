المحطات المائية ترصد 1.4 مليار جنيه خطة استثمارية للعام المالي 2024-2025

كشف المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء، عن أن اجمالي استثمارات الشركة خلال العام المالي المقبل 2024-2025 سترتفع لتسجل 1.4 مليار جنيه.

وأضاف كمال في تصريح لـ "الدستور"، أنه سيتم زيادة الاجور خلال العام المالي المقبل في الموازنة الخاصة بالشركة لتصل إلى 763 مليون جنيه وفقًا لما تم وضعه في الخطة.

وأوضح، أن الشركة تتوقع أيرادات تصل إلى 1.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل بارتفاع يصل إلى نحو 194 مليون جنيه مقارنة بالمرتقب خلال العام المالي الجاري 2023-2024 والذي سيصل لقرابة 1.4 مليار جنيه.

وأشار إلي أن الزيادة في قيمة ايرادات الشركة تصل نسبتها إلى 13.8% خلال العام المالي المقبل 2024-2025 مقارنة بالجاري.

وأكد على أن الشركة ليس لديها اى خطط لتدشين مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء عن طريق المحطات المائية نظرًا لتحقيق الاستفادة القصوي من مياه نهر النيل بنسبة 100%، ولكن لديها خطط لتطوير وتحديث ورفع كفاءة المحطات المقامة حاليًا لزيادة الطاقة الانتاجية الخاصة بها وعلي رأسها محطات كهرباء السد العالي والتى تستحوذ على أكثر من 80% من الطاقة الكهرومائية في مصر.

وكان المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية قد أوضح في تصريحات سابقة إلى أنه جار العمل على زيادة كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة السد العالى من 2100 إلى 2400 ميجاوات بتكلفة 50 مليون يورو بحلول عام 2027 لإنشاء 12 محول جديد ومحول اخر احتياطى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير كافة التوربينات الموجودة بالسد العالى التى يبلغ عددها 12 توربينة.

وتمتلك الشركة 6 محطات توليد مائية، بإجمالى قدرة تصل إلى 2832 ميجاوات، أكبرها «السد العالى» والتى تصل قدرتها إلى 2100 ميجاوات، إضافة إلى 5 أخرى وهى «أسوان 1» بـ280 ميجاوات و«أسوان 2» بـ270 ميجاوات، و«إسنا بالأقصر» بـ85 ميجاوات، و«نجع حمادى» و”قناطر أسيوط” بنحو 96 ميجاوات للاثنتين.